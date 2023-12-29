В Днепропетровской области повреждения получили промышленное предприятие и ЛЭП

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук не уточнил название предприятия

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Промышленное предприятие и ЛЭП получили повреждения в результате ударов в городе Никополе, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В Никополе <...> повреждены <...> промышленное предприятие, <...> линии электропередачи", - написал он в своем Telegram-канале, не уточнив название предприятия.

Утром на всей территории Украины несколько часов действовала воздушная тревога. Поступали данные о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), подконтрольном украинским властям городе Запорожье, Киеве, Львове, Одессе, Харькове, а также в Тернопольской и Хмельницкой областях. В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал о взрывах на объектах критической инфраструктуры, промышленных и военных объектах.

Очевидцы рассказывали ТАСС о взрывах и столбах дыма в нескольких районах Киева, в том числе у оборонного завода "Артем". Позже мэр города Виталий Кличко проинформировал о повреждении наземного вестибюля станции метро "Лукьяновская". По сведениям украинских СМИ, недалеко от нее находится упомянутый завод, который производит "изделия авиационной техники".