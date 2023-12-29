Сенат США заявил, что не достиг соглашения по связанному с Украиной пограничному вопросу

По словам сенатора Криса Мерфи, переговорная группа в настоящее время "находится на стадии работы над текстом"

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Сенаторам США все еще не удалось достичь договоренностей по вопросу ужесточения пограничного контроля, связанного с возможностью дальнейшего выделения финансирования в помощь Украине. Об этом сообщил сенатор Крис Мерфи (от штата Коннектикут), представляющий Демократическую партию на переговорах законодателей верхней палаты Конгресса и представителей Белого дома.

"Шансы на успех никогда не были астрономически велики с того момента, как два эти вопроса были увязаны вместе", - приводит газета Politico слова Мерфи о миграционной политике и помощи Украине. Он отметил, что переговорная группа в настоящее время "находится на стадии работы над текстом".

По словам сенатора, группа продолжила заседания в виртуальном формате во время рождественских каникул. Последняя встреча состоялась в пятницу, однако к соглашению пока прийти не удалось. Мерфи выразил надежду на то, что достичь договоренностей удастся к 8 января, когда Сенат возобновит работу после праздников, однако отметил, что гарантировать такой итог переговоров невозможно.

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.