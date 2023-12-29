Главком ВСУ отказался от общественных помощников после скандального заявления одной из них

Валерий Залужный добавил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что отказался от помощников на общественных началах после того, как высказывание одной из них по теме мобилизации вызвало скандал на Украине.

В четверг внештатный советник главкома ВСУ Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV заявила, что украинцам не следует бояться идти в армию. "Если кому-то повестку дали, сразу мамы пишут, они уже в истерике, уже чуть ли не прощаются с жизнью своих сыновей. Это неправильно, не нужна эта истерия. <...> Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но, даже если так произойдет, уйти из жизни достойно - это намного лучше, чем идти по улице, а на тебя кирпич упадет или тебя машина переедет", - сказала она. Это высказывание Мартынюк вызвало резонанс на Украине.

"Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", - написал в пятницу Залужный в Telegram-канале. Он также добавил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени, все, что сказано ими, - это их личное мнение.

Власти Украины столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с набором в армию. 25 декабря на рассмотрение Верховной рады внесли законопроект о новых правилах мобилизации. Среди основных предлагаемых нововведений - ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования банковских счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет и возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не явятся в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.

Мобилизация на Украине уже привела к многочисленным скандалам. СМИ регулярно публикуют истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают непригодные к службе люди, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. В последнее время в условиях обострившихся проблем с комплектованием вооруженных сил сотрудники военкоматов активно ловят мужчин в общественных местах.