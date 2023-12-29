ВОЗ заявила о риске распространения заболеваний из-за перемещения населения на юг Газы

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус пояснил, что это связано с тем, что многие люди вынуждены укрываться в переполненных медицинских учреждениях

ЖЕНЕВА, 29 декабря. /ТАСС/. Продолжающееся массовое перемещение на юг сектора Газа местных жителей, многие из которых вынуждены укрываться в переполненных больницах, усиливает риск распространения инфекционных заболеваний. Обеспокоенность по этому поводу выразил в социальной сети X (ранее Twitter) генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Поскольку люди продолжают массово перемещаться на юг Газы, причем некоторые семьи вынуждены переезжать по несколько раз, и многие укрываются в переполненных медицинских учреждениях, мои коллеги в ВОЗ и я по-прежнему очень обеспокоены растущей угрозой инфекционных заболеваний", - отметил он.

Гендиректор обратил внимание на тот факт, что в Газе около 180 тыс. человек страдают от заболеваний, вызванных инфекциями верхних дыхательных путей, 136,4 тыс. - от диареи, причем половину из них составляют дети в возрасте до 5 лет. Зафиксировано 55,4 тыс. случаев наличия вшей и чесотки, более 5,3 тыс. случаев ветряной оспы, 42,7 тыс. случаев кожной сыпи, в том числе свыше 4,7 тыс. - импетиго. Более 4,6 тыс. человек страдают от желтухи, 126 - от менингита.

В сложившейся ситуации ВОЗ и партнеры оказывают поддержку органам здравоохранения в усилении эпидемиологического надзора, поставляя лекарства и материалы для тестирования в целях быстрого выявления и реагирования на инфекционные заболевания, а также стремятся улучшить доступ к безопасной воде, продуктам питания, гигиене и санитарии, резюмировал Гебрейесус.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.