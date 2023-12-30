Министры обороны США и Украины обсудили поддержку Киева со стороны Запада

Также Ллойд Остин и Рустем Умеров поговорили о последних событиях "на поле боя", сообщили в пресс-службе Пентагона

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров обсудили положение дел на поле боя и перспективы поддержки Киева со стороны западных стран. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как отмечается в документе, телефонный разговор глав оборонных ведомств США и Украины состоялся в пятницу. Во время беседы Остин и Умеров обсудили "последние события на поле боя". Шеф Пентагона заявил украинскому коллеге, что США, а также их союзники и партнеры остаются "привержены поддержке Украины".

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине последнего в этом году пакета военной помощи на $250 млн. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя президент США Джо Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.