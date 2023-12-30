Несколько человек погибли при ударе Израиля по району Эз-Завайда в секторе Газа

Авиация армии еврейского государства продолжает совершать налеты на город Хан-Юнис, расположенный на юге анклава

ДУБАЙ, 30 декабря. /ТАСС/. Израильский удар по району Эз-Завайда в центральной части сектора Газа привел к гибели нескольких человек, есть раненые. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Авиация Армии обороны Израиля продолжает совершать налеты на город Хан-Юнис, расположенный на юге анклава. По данным телеканала Al Mayadeen, в городе сейчас идут ожесточенные бои.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.