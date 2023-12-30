Снежного барса признали национальным символом Киргизии

Президент страны Садыр Жапаров подписал соответствующий указ

БИШКЕК, 30 декабря. /ТАСС/. Снежный барс официально признан национальным символом Киргизии. Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира.

"Снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также и индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает треть глобальной территории. Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса, что окажет пагубное воздействие на различные виды животных и на человека", - заверили в пресс-службе, напомнив, что "в культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость".

Жапаров указом поручил кабинету министров принять необходимые меры по "признанию статуса национального символа снежного барса в Кыргызской Республике", а также по защите численности популяции снежного барса.

Помимо этого, правительству дано указание "принять меры по популяризации национального символа, разработать логотип, варианты применения, определить направления применения символа на национальном и международном уровнях" и "идеологическое содержание национального символа".