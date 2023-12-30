В Сирии свыше 20 шиитских бойцов погибли при ударах ВВС США по их лагерям

По данным телеканала Al Hadath, это был ответ на ракетные обстрелы американских баз в Сирии и Ираке

БЕЙРУТ, 30 декабря. /ТАСС/. Отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" понесли потери в результате серии авиаударов, которые нанесли ВВС США по их позициям в Сирии. Как сообщил телеканал Al Hadath, в рядах шиитских бойцов имеется свыше 20 погибших, но количество потерь может возрасти, учитывая, что в госпиталь доставлены несколько тяжелораненых.

По информации телеканала, ВВС США совершили ранним утром девять атак на лагеря проиранских сил в городе Бу-Кемаль на границе с Ираком в ответ на ракетные обстрелы 29 декабря американских баз в Сирии и Ираке.

Источник в Центральном командовании ВС США сообщил телеканалу, что авиаудары были нанесены по объектам в Сирии, которые контролируются Корпусом стражей исламской революции (элитные части иранских ВС). Атака последовала за нападением беспилотника-камикадзе на оперативный штаб возглавляемой США западной коалиции в Харире к северу от административного центра Эрбиль (425 км от Багдада).

По сведениям Al Hadath, с 7 октября, когда началась военная эскалация на Ближнем Востоке, было совершено свыше 110 нападений на американские объекты в регионе.

Шиитские формирования в заявлении, распространенном в Telegram-канале, предупредили, что "продолжат наносить удары по американским базам в Сирии и Ираке, поскольку США оказывают военную помощь израильским оккупантам, убивающим мирных жителей в секторе Газа и Южном Ливане.