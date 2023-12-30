Начальник Генштаба ВС Гайаны побывал на борту британского корабля HMS Trent

Корабль отправился к берегам южноамериканской республики на фоне роста напряженности между Венесуэлой и Гайаной

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Сил обороны Гайаны бригадир Омар Хан побывал на борту британского патрульного корабля HMS Trent, который отправился к берегам южноамериканской республики на фоне роста напряженности в отношениях между Джорджтауном и Каракасом.

Как говорится в заявлении пресс-службы королевских ВМС, вместе с Ханом на борт корабля поднималась посол Великобритании в Гайане Джейн Миллер. Им была проведена экскурсия, в ходе которой они ознакомились с боевыми возможностями HMS Trent и его экипажем.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя британского Минобороны сообщала, что Соединенное Королевство направит в Карибское море патрульный корабль HMS Trent для дипломатической и военной поддержки Гайаны. В течение 135 лет Гайана оставалась британской колонией и до получения независимости в 1966 году называлась Британской Гвианой.

Британский военный корабль отправился в Карибское море на фоне спора между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо. Длящийся более 100 лет территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной компании ExxonMobil концессии на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

6 декабря парламент Венесуэлы принял в первом чтении закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Закон предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной.

В состав экипажа HMS Trent могут входить до 50 военнослужащих. На вооружении корабля длиной 90 м стоит артиллерийская система DS30M, четыре крупнокалиберных пулемета M2 и два пулемета калибра 7,62 мм L7. Корабль с водоизмещением 2 тыс. тонн способен нести вертолет Merlin, а также беспилотные летательные аппараты и развивать скорость 25 узлов (46 км в час). В ответ на отправку HMS Trent к берегам Гайаны президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил усилить оборону страны в восточной части Карибского моря и начать военные учения.