В Газе сообщили о гибели более 300 палестинских медиков в анклаве из-за действий Израиля

Как рассказали в Минздраве Газы, 104 машины скорой помощи уничтожили или вывели из строя

КАИР, 30 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 312 сотрудников медицинских служб погибли в секторе Газа в результате действий Израиля с момента обострения вооруженного конфликта 7 октября. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения анклава, опубликованного в его Telegram-канале.

"Израильские преступления против системы здравоохранения Газы привели к гибели 312 медиков, 104 машины скорой помощи были уничтожены или выведены из строя. Израиль также нанес удары по 142 медицинским учреждениям, в результате 23 больницы и 53 медицинских центра оказались выведены из строя, - подчеркнули в Минздраве Газы. - Израиль продолжает удерживать под стражей по меньшей мере 99 палестинских медиков, в том числе главврачей больниц, расположенных на севере Газы".

Всего, по данным министерства, с начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС погибли 21 672 человека, 56 165 пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.