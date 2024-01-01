Бельгия начинает председательство в Совете ЕС на фоне конфликтов на Украине и в Газе

Премьер королевства Александер де Кроо заявил, что своей ближайшей задачей видит согласование на саммите Евросоюза 1 февраля плана финансовой помощи Киеву с 2024 по 2027 год в размере €50 млрд

БРЮССЕЛЬ, 1 января. /ТАСС/. "Защитить. Укрепить. Подготовиться" - с таким лозунгом Бельгия принимает на полгода обязанности государства - председателя Совета ЕС, которые перешли к ней от Испании. Королевство, являющееся домом для институтов Евросоюза и НАТО, будет председательствовать в сообществе до конца июня, после чего председательство перейдет к Венгрии.

"Как вы знаете, у нас, бельгийцев, в ДНК есть Евросоюз. Здесь, в нашей столице, базируются европейские институты. Если есть страна, которая олицетворяет суть ЕС, то это Бельгия", - заявил премьер королевства Александер де Кроо.

Власти страны подчеркивают, что Брюссель принимает председательство на фоне конфликтов на Украине и в Газе, а также такого глобального вызова, как климатические изменения.

"Ожидания более 440 млн граждан высоки. Людям нужна уверенность и перспектива. Это вполне законные стремления, и ЕС обязан ответить на эти вызовы. Достижение результатов - наша цель", - добавил де Кроо.

Поддержать Украину

Де Кроо подчеркнул, что Бельгия в качестве страны - председателя Совета ЕС будет продолжать курс на обеспечение "поддержки Украины столько, сколько потребуется". Своей ближайшей задачей премьер видит согласование на саммите ЕС 1 февраля плана финансовой помощи Украине с 2024 по 2027 год в размере €50 млрд. Переговоры по этой программе были провалены на декабрьском саммите ЕС и отложены на следующий год. Де Кроо также выступил в поддержку милитаризации европейской промышленности, предупредив, что, по его мнению, Россия уже перевела промышленное производство на военные рельсы. "Мы должны нарастить поставки оружия и боеприпасов Украине. Войны выигрывает промышленность", - заявил Де Кроо.

Премьер пообещал работать над реализацией внутренних реформ Евросоюза, которые необходимы для нового расширения сообщества, включая прием Украины. Он, частности, поддержал введение прямых налогов и сборов, которые будет собирать Еврокомиссия и которые пойдут напрямую в бюджет Евросоюза, минуя национальные бюджеты его стран-членов.

В то же время Де Кроо усомнился, что прием Украины возможен к 2030 году, что предлагал ранее его соотечественник, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Говоря о России и Китае, он назвал РФ "врагом, который атакует Евросоюз", а КНР - "опасным системным соперником". Де Кроо предупредил, что не исключает попыток "вмешательства" со стороны России и Китая в предстоящие в 2024 году общеевропейские выборы в Европарламент и в парламентские выборы в Бельгии.

В отношении США премьер Бельгии выразил осторожное предположение, что "по итогам президентских выборов 2024 года США могут перестать был безусловным союзником Евросоюза", призвав страны ЕС больше полагаться на свои силы.

Формальные приоритеты Бельгии

Власти страны определили шесть приоритетов председательства в Совете ЕС. Первый - "защита верховенства закона, демократии и единства". В рамках этого приоритета Бельгия намерена работать над подготовкой ЕС к расширению. "Расширение нашего союза должно сделать нас всех сильнее. Поэтому председательство стремится поддерживать страны-кандидаты в их усилиях по вступлению в наш союз. В то же время крайне важно подготовить политику, ресурсы и структуры принятия решений с учетом будущего расширения", - отметили в председательстве Бельгии.

Второй приоритет - "укрепление конкурентоспособности в свете меняющихся геополитических реалий и быстрого развития новых технологий, таких как искусственный интеллект". Здесь "особое внимание будет уделяться укреплению экономической безопасности, сокращению пагубной зависимости и продвижению технологического лидерства в критически важных секторах".

Третий и четвертый приоритеты - "зеленый переход с целью решить тройной кризис: изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды", а также "укрепление социальной повестки и повестки дня в области здравоохранения".

Пятый приоритет - "защита людей и границ ЕС", и он связан с новым европейским пактом о миграции и убежище, который был согласован институтами ЕС в декабре. "Председательство будет работать над усилением внешнего аспекта миграции и убежища, особенно путем тесного сотрудничества с нашими африканскими партнерами в рамках наших более широких усилий по дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между нашими двумя континентами при полном уважении международного права", - пояснили в председательстве.

Наконец, последний приоритет - "продвижение глобальной Европы" на фоне геополитической конфронтации и конфликтов. "В этом более напористом подходе председательство подчеркнет, что открытость, диалог и сотрудничество лежат в основе концепции ЕС о своих интересах. Для достижения своих внешнеполитических целей ЕС должен полностью мобилизовать свои возможности в области экономики, безопасности и обороны, а также свой потенциал развития и гуманитарной помощи", - пояснили там.

Предыдущие председательства

Бельгия много раз вела председательство в Совете ЕС. В частности, именно королевство приняло самое первое председательство в 1958 году, когда зародилось Европейское экономическое сообщество (ЕЭС, предшественник ЕС). Затем Брюссель снова занял этот пост в 1961 году, когда была возведена Берлинская стена. Другой исторический момент под руководством Бельгии наступил в 1968 году, когда шесть государств - членов ЕЭС положили конец таможенным ограничениям между собой. И именно Бельгия была председателем, когда в 1987 году запустили популярную программу обмена студентами Эразмус.

Тяжелым председательством для Бельгии стал 2001 год, когда Брюсселю пришлось иметь дело с последствиями террористических атак, которые потрясли тогда США и мир.