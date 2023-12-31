Вучич назвал логичным, что Путин поздравил из европейских лидеров его и Орбана

Глава Сербии отметил, что Россия - огромная страна, которой не нужно ни перед кем и ни за что оправдываться

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Глава Сербии Александар Вучич считает логичным тот факт, что президент РФ Владимир Путин из европейских лидеров направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом только ему и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Это логично, - сказал Вучич 30 декабря, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. - А чего вы ожидаете? Чтобы он направил поздравления тем, кто ведет войну против России? Он повел себя логично".

"Россия - огромная страна, которой не нужно ни перед кем и ни за что оправдываться. Как вы заметили, они этого не скрывали, они обнародовали эту информацию (о получателях поздравлений от Путина - прим. ТАСС). Они не чувствуют себя под угрозой даже тогда, когда большое количество стран не только не сотрудничают с ними, но и находятся во враждебных отношениях. У них есть своя цель, и они продвигают свои интересы, это логично", - заключил сербский лидер.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в своем поздравлении Вучичу Путин "сделал акцент на том, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между Россией и Сербией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном ключе, и выразил готовность к продолжению диалога и продуктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня".