Власти Румынии приветствовали присоединение к "воздушному Шенгену"

В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством, сказано, что "это положительное событие укрепляет интеграцию Румынии в Евросоюз и в пространство свободного передвижения, предоставляя прямые преимущества румынским гражданам как в стране, так и за рубежом"

БУХАРЕСТ, 31 декабря. /ТАСС/. Румынский МИД приветствовал принятое 30 декабря решение Совета ЕС о применении шенгенского законодательства в Румынии и Болгарии.

"Это положительное событие укрепляет интеграцию Румынии в Евросоюз и в пространство свободного передвижения, предоставляя прямые преимущества румынским гражданам как в стране, так и за рубежом, - указывается в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством. - Так, начиная с 31 марта 2024 года, румынские граждане смогут свободно путешествовать воздушным путем внутри ЕС и в ассоциированные государства (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) в результате отмены проверок на внутренних воздушных границах между Румынией и этими государствами. Также отменены проверки на морских границах".

"МИД продолжит активно поддерживать МВД и другие национальные учреждения в шагах, направленных на завершение процесса полного применения шенгенского законодательства путем отмены проверок на сухопутных границах", - отмечается в заявлении.

Этот шаг "укрепляет позиции Румынии среди государств-членов", подчеркнул президент Румынии Клаус Йоханнис на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). "Румыния была и остается источником безопасности, в том числе в плане защиты внешних границ Евросоюза", - добавил он.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Власти Австрии на фоне притока мигрантов в страну неоднократно заявляли, что система Шенгена не работает, а принятие новых членов в эту зону невозможно. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В нее входили 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.