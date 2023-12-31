Лидер КНДР заявил, что Южная Корея больше не партнер для диалога об объединении

Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньяну "необходимо признать реальность" и прояснить отношения с Сеулом

СЕУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для диалога о мирном объединении Корейского полуострова. Его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Реальность ставит перед нами насущную необходимость заново определиться по поводу межкорейских отношений и политики объединения", - сказал Ким Чен Ын и добавил, что Пхеньяну "необходимо признать реальность" и прояснить отношения с Сеулом.

"Считаю, что было бы ошибкой, которую мы больше не должны совершать, продолжить считать [тех, кто] объявил нас главным врагом, вступил в сговор с внешними силами и лишь ждет момента для "крушения режима" и "объединения посредством поглощения", партнерами для [диалога о] примирении и объединении", - сказал лидер КНДР.

"Отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств. Вот где сегодня, можно сказать, находятся отношения Севера и Юга", - заключил он.