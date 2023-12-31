В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море

По информации CENTCOM, в результате попадания ракеты никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk подвергся обстрелу в южной части Красного моря, одна ракета попала в судно. Об этом сообщило в субботу Центральное командование Вооруженнных сил США (CENTCOM).

"Сегодня примерно в 20:30 по времени Саны контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что в него попала ракета, когда он шел в южной части Красного моря", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Упомянутое судно под сингапурским флагом, указывает CENTCOM, запросило помощи, после чего к нему выдвинулись эсминцы Gravely и Laboon. По утверждению командования, по пути к судну Gravely сбил две противокорабельные ракеты, выпущенные с территорий, находящихся под контролем йеменских мятежников-хуситов.

По данным CENTCOM, в результате попадания ракеты в судно никто не пострадал, оно сохранило плавучесть. Информации о размере ущерба не приводится.

По подсчетам командования, атака стала 23-й с 19 ноября.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.