Нетаньяху назвал "пустой болтовней" и ложью заявления ЮАР о геноциде в Газе

Премьер-министр еврейского государства подчеркнул, что его страна ведет справедливую оборонительную войну, а в гибели мирных жителей в Газе виновато радикальное движение ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 декабря. /ТАСС/. Израиль считает "лживыми разглагольствованиями" и "пустой болтовней" заявления ЮАР о признаках геноцида в действиях израильской армии в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, подчеркнув, что его страна ведет справедливую оборонительную войну, а в гибели мирных жителей в Газе виновато радикальное палестинское движение ХАМАС.

"Я хотел бы сказать кое-что о лживых разглагольствованиях ЮАР по поводу того, что Израиль "совершает геноцид". Нет, ЮАР, это не мы пришли устраивать геноцид - это ХАМАС. Они бы убили всех нас, если бы могли. Напротив, Армия обороны Израиля действует максимально морально. Она делает все возможное, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению, тогда как ХАМАС делает все, чтобы причинить им вред, и использует их в качестве живого щита", - заявил Нетаньяху на еженедельном заседании правительства. Его слова распространила канцелярия.

Глава правительства выразил мнение, что подобная критика не звучала со стороны ЮАР во время обострения военных конфликтов в других горячих точках на Ближнем Востоке. "Я спрашиваю: где были вы, ЮАР и все остальные, кто читает нам мораль, когда в Сирии, Йемене и других районах убивали и выгоняли из домов миллионы людей? Вас не было, потому что все, что вы делаете сейчас, - это лишь пустая болтовня, ложь и тщеславие. Мы продолжим нашу оборонительную войну, справедливость и мораль которой не сравнимы ни с чем", - добавил он.

29 декабря в МИД ЮАР сообщили, что Южно-Африканская Республика обратилась в расположенный в Гааге Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа и нарушением им Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

В начале ноября правительство ЮАР объявило о решении отозвать своих дипломатов из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции израильской армии в секторе Газа. Израильские власти назвали этот шаг ЮАР "победой для ХАМАС" и потребовали уважать право страны на самооборону. Затем Израиль также отозвал своего посла из Претории для консультаций.