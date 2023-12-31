В Раде прогнозируют готовность законопроекта о мобилизации к первому чтению в январе

По словам первого вице-спикера украинского парламента Александра Корниенко, над проектом работали не только в профильном комитете Рады, но также Генштаб и Минооброны

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Законопроект о новых правилах мобилизации, который был внесен в Верховную раду, может быть готов к первому чтению к середине января. Об этом заявил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.

"С учетом фидбэков общества, от невоенных комитетов, невоенных депутатов <...> нужно садиться доводить его до ума. <...> Это будет, я думаю, <...> в середине января, уже будет какая-то версия, с которой можно попробовать выйти в зал на первое чтение", - сказал Корниенко в интервью агентству Укринформ, опубликованном на YouTube.

По его словам, над проектом закона работали не только в профильном комитете Рады, но также Генштаб и Минооброны, однако, отметил он, тот вариант, который вынесут на обсуждение парламента, будет отличаться от первоначального, в частности в нем учтут позицию омбудсмена и других парламентских комитетов. Зампредседателя парламента добавил, что депутаты будут "максимально ускоряться" с работой над этим законопроектом.

О законопроекте

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны, которые делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. На этом фоне президент Владимир Зеленский заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.

Поздно вечером 25 декабря в Раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. После того как документ был размещен на сайте парламента, страница на некоторое время стала недоступна, не справившись с потоком желающих ознакомиться с текстом. Затем в украинских СМИ появилось множество экспертных комментариев и пояснений. В частности, многие издания обратили внимание, что под формулировку "инвалиды третьей группы", которые по новым правила подпадут под мобилизацию, подпадают люди без одного глаза, со слепотой на один глаз, без пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. К этой группе также относятся люди с культей верхней конечности, бедра или голени, неоперабельным дефектом челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес, карликовостью и другими диагнозами.

Среди основных предлагаемых нововведений ограничение прав за неявку в военкомат вплоть до блокирования счетов, снижение возраста подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, а также возможность рассылать повестки в электронном виде. Украинцам, которые не прибудут в военкоматы по повестке, запретят выезжать за границу, осуществлять операции с движимым и недвижимым имуществом. Кроме того, им ограничат право на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения, а также откажут в выдаче кредитов и приостановят выплату льгот и пособий.

Законопроектом также предполагается, что те, кто находится за границей, должны уточнить свои данные в территориальных центрах комплектования по электронной почте или по телефону. Консульские услуги в дипучреждениях Украины за границей будут оказывать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, являющимся призывниками, военнообязанными или резервистами, только при наличии военно-учетных документов.

Реакция на законопроект

Через день после публикации законопроекта в украинских СМИ и соцсетях появилось много фотографий очередей, которые возникли в консульствах страны за рубежом. Проживающие там украинцы стали массово обращаться за оформлением различных документов, чтобы успеть сделать это до принятия нового закона.

После в СМИ стали со ссылкой на очевидцев сообщать, что у граждан Украины мужского пола появились проблемы с пересечением границы с Польшей, а на КПП образовались очереди. В Госпогранслужбе, однако, заявили, что никаких дополнительных ограничений не вводилось, но объяснили ситуацию "усилением проверок".