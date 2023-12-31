Представитель ВСУ заявил, что не слышал о работе в стране израильской системы оповещения

Юрий Игнат отметил, что у него нет информации, где она установлена и как работает

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат не знает, где в стране работает израильская система оповещения, установка которой анонсировалась несколько месяцев назад.

"Если честно, я не знаю, где она установлена и как она работает. Меня часто об этом спрашивают, информация такая была, но мне что-то совсем не известно ничего об этой системе", - сказал он в эфире телеканала "Рада", отвечая с улыбкой на вопрос журналистов о работе системы.

3 мая сообщалось о начале испытаний в Киеве израильской системы оповещения, которая позволяет включать предупреждение об опасности с воздуха по секторам, а не во всем городе. Уточнялось, что система выявляет запуски ракет и иных снарядов и сразу рассчитывает траекторию их полета, с высокой точностью вычисляя координаты точки, куда они должны упасть. Кроме того, система определяет, сколько времени есть у людей на поиск убежища. После Киева систему планировалось развернуть еще в пяти городах Украины. Как отмечал 4 мая посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, система может быть введена в строй в течение одного-двух месяцев.