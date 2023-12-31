Действующий президент ДРК победил на выборах главы государства

Феликс Чисекеди набрал 73,34% голосов избирателей

ПРЕТОРИЯ, 31 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди победил на состоявшихся 20 декабря выборах главы государства и переизбран на второй срок. Об этом сообщила Независимая национальная избирательная комиссия (ННИК) ДРК.

"Чисекеди набрал 73,34% голосов избирателей, за него проголосовали 13 млн человек, - заявил представитель ННИК на брифинге в Киншасе. - На втором месте - Моиз Катумби с 18% голосов, его поддержали 3,25 млн избирателей".

Ранее оппозиция в ДРК заявила, что не признает результаты выборов, и потребовала проведения нового голосования с новым составом ННИК. Оппозиция также призвала население страны выйти на улицы в знак протеста против того, что она называет "фальсификацией выборов" и "украденными у нее голосами".

За пост президента боролись 19 кандидатов. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов.