ABC: авианосец США USS Gerald R. Ford скоро покинет Средиземное море

Судно направится в место своей постоянной дислокации в Норфолке, штат Вирджиния, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Американский авианосец USS Gerald R. Ford с кораблями сопровождения скоро покинет Восточное Средиземноморье, куда он прибыл после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

По его сведениям, авианосец уже "в ближайшие дни" покинет Средиземное море и направится в место своей постоянной дислокации в Норфолке (штат Вирджиния).

Отмечается, что возвращение USS Gerald R. Ford было запланировано заранее. По убеждению американских чиновников, даже после отбытия авианосца у США будет достаточно сил в регионе.

Ранее сообщалось, что на борту авианосца находятся свыше 4,5 тыс. военных моряков. Его сопровождают пять кораблей, на которых суммарно размещено более 1,6 тыс. военных. На Ближний Восток после обострения ближневосточного конфликта также отправились авианосец USS Dwight D. Eisenhower (5 тыс. военнослужащих на борту) и три корабля сопровождения (всего около 1 тыс. военных США на борту). Дислоцирование USS Gerald R. Ford в регионе продлевалось трижды, такое решение, по данным агентства Associated Press, было обусловлено нестабильностью в регионе.

Как информировала газета The Washington Post, американские военные на Ближнем Востоке подверглись по меньшей мере 76 атакам боевиков с 17 октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.