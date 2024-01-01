В Великобритании заявили о готовности к активным действиям против хуситов

По информации газеты The Daily Telegraph, в понедельник Вашингтон и Лондон могут выступить с совместным заявлением, в котором сделают последнее предупреждение мятежникам, атакующим суда в Красном море

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Великобритания готова предпринять активные действия против йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" ради обеспечения свободы судоходства в Красном море. Об этом в авторской статье для газеты The Daily Telegraph заявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.

Как указывает издание, его слова могут говорить о готовности Лондона начать наносить удары по судам хуситов или их объектам на территории Йемена вместе с США. The Daily Telegraph также сообщает, что уже в понедельник Вашингтон и Лондон могут выступить с совместным заявлением, в котором сделают последнее предупреждение мятежникам, атакующим суда, следующие через Красное море.

"Как продемонстрировал в начале месяца [сбивший беспилотник хуситов британский эсминец] HMS Diamond, мы готовы к прямым действиям и без колебаний пойдем на дальнейшие шаги ради борьбы с угрозами судоходству в Красном море. Хуситам не следует заблуждаться - мы будем привлекать злонамеренных субъектов к ответу за незаконные нападения на суда и их захват", - подчеркнул министр.