В Николаевской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры после взрыва

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким отметил, что возгорание оперативно потушили

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пожар возник на одном из объектов инфраструктуры, расположенном в Николаевском районе, после взрыва в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

Он написал в Telegram-канале, что после взрыва в Николаевском районе "происходил пожар на инфраструктурном объекте". Ким добавил, что возгорание оперативно потушили. При этом он не уточнил, на каком конкретно объекте возник пожар.

Ранее в Николаевской области и других регионах Украины объявляли, а затем отменяли воздушную тревогу. Сообщалось о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе, объектов критической инфраструктуры в находящихся под контролем украинских властей частях Херсонской и Запорожской областей, а также пожарах после взрывов на предприятиях Чугуева Харьковской области и Днепра (ранее - Днепропетровск).