Южная Корея провела первые в году учения артиллерии на границе с КНДР

По информации Yonhap, согласно сценарию учений, южнокорейская сторона отрабатывала ответные действия

СЕУЛ, 1 января. /ТАСС/. Военные Республики Корея провели первые артиллерийские учения в этом году в пограничном с КНДР регионе. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую армию.

"На первых в этом году учениях с артиллерийской стрельбой мы снова подтвердили готовность и возможность нанести немедленный ответ на месте в случае крупных провокаций", - заявил капитан Пэк Чон Чхан. В маневрах приняли участие около 330 военнослужащих из артиллерийской бригады пехотной дивизии. Они выпустили около 150 снарядов на полигоне в центральной части границы с КНДР. Согласно сценарию учений, южнокорейская сторона отрабатывала ответные действия. Были привлечены самоходки K9 и K55 A1.

Во время выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в 2023 году число совместных учений США, Южной Кореи и Японии увеличилось в два раза. Он раскритиковал Вашингтон за превращение Южной Кореи в "передовую военную базу и ядерный арсенал США" посредством постоянного направления стратегических средств - атомных подлодок, стратегических бомбардировщиков.

Ким Чен Ын заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение с Республикой Корея посредством диалога. Он указал, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга "враждебными государствами". В то же время, по его словам, вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "усмирить всю территорию" Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.