Во Франции заявили, что более 1 млн человек пришли на Елисейские поля в новогоднюю ночь

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен отметил, что все прошло без серьезных инцидентов

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Более 1 млн человек посетили Елисейские поля, чтобы отметить наступление Нового года, при этом торжества прошли в спокойной атмосфере. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Новогодняя ночь прошла в хороших условиях, особенно в Париже, где свыше 1 млн человек вышли на Елисейские поля, чтобы послушать концерт, начавшийся в воскресенье вечером и продлившийся почти до 3 часов ночи. Все прошло без серьезных инцидентов", - рассказал министр.

В связи с этим министр выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, дежуривших по всей стране в новогоднюю ночь. В общей сложности было задействовано 90 тыс. полицейских и жандармов, из которых 6 тыс. обеспечивали порядок в Париже. По словам Дарманена, в целом по Франции празднования прошли хорошо и было отмечено снижение числа происшествий и задержаний - по состоянию на утро 1 января было задержано 380 человек.