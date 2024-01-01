Президент Чехии в новогоднем обращении призвал к принятию евро в стране

Петр Павел напомнил, что страна в 2024 году выполнит свое обязательство перед НАТО, повысив расходы на оборону до 2% ВВП

ПРАГА, 1 января. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел в новогоднем обращении к согражданам призвал к конкретным шагам, ведущим к принятию республикой единой европейской валюты. Он напомнил, что страна при вступлении в Евросоюз в 2004 году "добровольно приняла на себя обязательство" перейти к расчетам в евро.

"Пришло время, чтобы мы начали осуществлять конкретные шаги, которые приведут нас к реализации этого обязательства [по принятию евро]", - сказал Павел, видеообращение которого транслировали чешские телеканалы.

Президент также напомнил, что Чехия в 2024 году выполнит свое обязательство перед НАТО, повысив расходы на оборону до 2% ВВП. Он назвал необходимыми непопулярные у населения жесткие меры по экономии средств госбюджета, вступающие в силу по инициативе правительства республики.

Говоря о стрельбе, устроенной 21 декабря на философском факультете Карлова университета в Праге, жертвами которой стали 14 человек, Павел призвал преодолеть страх в обществе. "Мы думали, что такая трагедия не может произойти у нас, - сказал он. - Жестокость и насилие [не должны] нас запугать".