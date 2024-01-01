Парламент Израиля утвердил назначение Исраэля Каца на пост главы МИД

Ранее эту должность занимал Эли Коэн, которого назначили министром энергетики

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Кнессет (парламент) Израиля утвердил назначение на пост министра иностранных дел Исраэля Каца, до этого возглавлявшего Минэнерго страны. Об этом сообщила газета The Times of Israel, отметив, что назначение вступает в силу немедленно.

Кац заменил на посту главы МИД Эли Коэна, который возглавит министерство энергетики в соответствии с решением кабмина, принятым 31 декабря 2023 года.

При этом правительство решило сохранить за Коэном место в военно-политическом кабинете с участием ключевых министров, на совещаниях которого обсуждаются важнейшие для страны решения, хотя пост министра энергетики не предполагает присутствия на его заседаниях.

Кацу 68 лет, он избирается в Кнессет по спискам партии "Ликуд" с 1998 года и в прошлом занимал различные министерские должности, в том числе возглавлял МИД Израиля с 2019 по 2020 год. Кац считается сторонником жесткой политики в отношении палестинцев и Ирана. Будучи министром сельского хозяйства, он выступал против плана одностороннего размежевания с сектором Газа в 2005 году, а на посту министра энергетики поддержал блокаду анклава с точки зрения снабжения водой и электроэнергией.

Нынешнее правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху было создано в конце 2022 года по итогам состоявшихся в ноябре того же года парламентских выборов. Коалиция сформирована вокруг правой партии "Ликуд" Нетаньяху, получившей 32 кресла в 120-местном Кнессете. В состав кабмина вместе с ней вошли крайне правые и ультраортодоксальные политические силы.

По итогам коалиционных переговоров место главы МИД в этом составе кабмина оказалось закреплено за партией "Ликуд", пост министра занял Коэн. При этом в коалиционном соглашении изначально было оговорено, что в декабре 2023 года Коэн на основе принципа ротации должен поменяться должностями с Кацем, который возглавил Минэнерго. Согласно плану, министры должны обменяться портфелями обратно в декабре 2025 года, если коалиция просуществует до тех пор.