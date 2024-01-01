ЦАХАЛ сообщил, что пять солдат получили ранения в результате обстрела из Ливана

Их доставили в госпиталь для оказания медицинской помощи, уточнили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Пять военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранены в результате запусков снарядов из Ливана в направлении района Адамит на севере еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее в понедельник было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в направлении района Адамит на севере Израиля. В результате обстрелов пять резервистов ЦАХАЛ получили легкие ранения. Солдаты были эвакуированы в госпиталь для оказания медицинской помощи, их семьи были уведомлены", - говорится в заявлении.

"За последние несколько часов беспилотники ЦАХАЛ и истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду целей в Ливане, включая террористическую инфраструктуру, военные объекты, на которых действовали террористы [ливанского шиитского движения] "Хезболлах", и ракетные установки", - продолжили в пресс-службе. "ЦАХАЛ также нанес удар по террористическому отряду, действовавшему в районе Хулы", - добавили военные.

"Продолжающаяся террористическая деятельность "Хезболлах" и нападения на Израиль нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН. ЦАХАЛ будет продолжать защищать свои границы от любой угрозы", - резюмировали в пресс-службе.