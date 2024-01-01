Министр обороны Израиля анонсировал возвращение жителей в 7 км к северу от сектора Газа

В свою очередь официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что некоторые резервисты на этой неделе вернутся из анклава "к своим семьям и работе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал возвращение жителей израильских населенных пунктов, находящихся в пределах 7 км к северу от сектора Газа. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с представителями местных властей и структур безопасности, которое состоялось в кибуце Дорот, расположенном близ границы с палестинским анклавом, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

"В соответствии с рекомендациями ЦАХАЛ [Армии обороны Израиля] и оборонного ведомства, мы вскоре сможем вернуть [жителей] населенных пунктов домой в районах в пределах 4-7 км к северу от сектора Газа", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны. "Постепенное возвращение станет возможным начиная с первой фазы для населенных пунктов в пределах до 7 км [от сектора Газа]", - добавил Галант. "Я только что вернулся из сектора Газа, где встречался с военнослужащими. Они знают свою задачу и выполняют свою работу превосходно, так что здесь, в наших населенных пунктах, жизнь вернется в обычное русло", - добавил глава израильского Минобороны.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил в ходе брифинга, что "в настоящее время ЦАХАЛ адаптирует планирование развертывания сил в Газе и [возможностей армейского] резерва". "Некоторые из резервистов вернутся [из сектора Газа] к своим семьям и работе уже на этой неделе", - добавил он, отметив, что "это существенно облегчит нагрузку на экономику и позволит собраться с силами для предстоящих в 2024 году боевых действий". "Адаптация направлена на обеспечение планирования и подготовки к продолжению 2024 года, поскольку ЦАХАЛ должен планировать заранее, понимая, что потребуется [решать] дополнительные задачи и продолжать военные действия в течение этого года", - резюмировал Хагари.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.