В 2023 году в Британию через Ла-Манш прибыли почти 30 тыс. нелегальных иммигрантов

В прошлом году этот показатель составил 45,7 тыс.

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Число нелегальных иммигрантов, прибывших в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш, в 2023 году составило 29,4 тыс., что почти на треть меньше показателей 2022 года. Об этом сообщила радиостанция LBC со ссылкой на британское правительство.

Число нелегалов, добирающихся до берегов Англии через Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году незаконным морским путем воспользовались уже 8,4 тыс. человек, в 2021 году их было 28,5 тыс. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Таким образом, всего за последние пять лет через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.

По данным LBC, в общей сложности власти Соединенного Королевства в 2023 году обработали свыше 112 тыс. прошений на получение убежища, из которых удовлетворены были 67% заявлений по сравнению с 76% заявлений годом ранее. Как отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, ускорение процесса рассмотрения прошений об убежище позволило Лондону сократить расходы на предоставление временного жилья иммигрантам в отелях.

На период рассмотрения заявок нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно. Содержание таких иммигрантов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. В частности, на размещение нелегалов в отелях уходит порядка £6 млн ($7,6 млн) в сутки.

Отправка в Руанду

В этой связи Сунак пообещал, что правительство Великобритании сделает все возможное, чтобы реализовать план, предполагающий отправку нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. Эту программу представил полтора года назад кабинет Бориса Джонсона. План пока так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду нелегалам будет грозить высылка в родные страны, где их жизни и здоровью может грозить опасность.

Чтобы обойти возникшую преграду, правительство Сунака в декабре подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект: в нем Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых мигрантов оспорить это в суде.

В декабре эта инициатива была поддержана Палатой общин британского парламента во втором чтении. Ожидается, что в ближайшие недели депутаты проголосуют по этому законопроекту в третьем чтении, однако его судьба остается неопределенной, поскольку некоторые парламентарии от Консервативной партии считают предложение слишком мягким.