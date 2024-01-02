СМИ: в Китае возлагают большие надежды на развитие отношений с Россией

Сотрудничество двух держав положительно отражается на всеобщей безопасности и стабильности, сообщает газета Global Times

ПЕКИН, 2 января. /ТАСС/. Китайские эксперты ожидают устойчивого развития отношений КНР с РФ и возлагают большие надежды на укрепление связей между двумя странами как в областях торговли и передовых технологий, так и в сфере глобального управления. Об этом сообщила газета Global Times.

Как говорится в статье издания, комментирующего обмен новогодними поздравлениями между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, обозреватели Китая "продолжают возлагать большие надежды на дальнейшее развитие китайско-российских двусторонних отношений, особенно в торговом сотрудничестве, в областях высоких технологий, глобального управления и гуманитарных обменов".

В материале отмечается, что это "не только вопрос вежливости и традиции, но и позитивной сигнал". Авторы газеты приводят мнение аналитика Центра учебной подготовки "Китай - Шанхайская организация сотрудничества" по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэна. По его словам, КНР и РФ играют "важнейшую роль в определении глобальной повестки".

Как уточнил эксперт, сохранение оптимального международного порядка усилиями ведущих держав, включая Китай, Россию и США, положительно отражается на всеобщей безопасности и стабильности. Он подчеркнул, что продвижение сотрудничества на фоне конкуренции "соответствует веянию времени и интересам большинства стран".

Согласно изданию, китайские политологи "занимают более осторожную позицию по поводу [перспектив развития] связей между КНР и Соединенными Штатами". Кроме того, как считает сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун, обмены поздравительными посланиями по случаю Нового года между Си Цзиньпином и Путиным, а также между председателем КНР и президентом США Джо Байденом "демонстрируют глобальное влияние Китая".

В поздравлении Си Цзиньпину Путин выразил уверенность, что отношения Москвы и Пекина будут и дальше активно и продуктивно развиваться. В частности, российский лидер указал на позитивные перспективы партнерского взаимодействия между РФ и Китаем в ООН, на площадках Группы двадцати, Шанхайской организации сотрудничества и расширившегося объединения БРИКС, председательство в котором переходит к России. В свою очередь председатель КНР отметил, что неспокойная международная и региональная обстановка не повлияла на стабильное развитие отношений между двумя странами в 2023 году.