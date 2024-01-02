В Киеве и Винницкой области произошли взрывы

По всей Украине ранее объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Взрывы слышны в Киеве, сообщает украинский телеканал ТСН.

Позднее издание "Страна" сообщило о новой серии мощных взрывов в Киеве. По его данным, взрывы также раздаются в Винницкой области.

Украинские СМИ позже проинформировали о новой серии взрывов в столице, а также о новых мощных взрывах в Харькове.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в нескольких районах города пропало электро- и водоснабжение.

Ранее взрывы прогремели в Кропивницком (ранее - Кировоград) и Харькове. По всей Украине действует режим воздушной тревоги.

В новость внесены изменения (09:13 мск) - добавлена информация о новых взрывах в Киеве.