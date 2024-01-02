Филиппо обвинил Макрона в оскорблении французского флага в новогоднем обращении

Лидер "Патриотов" посчитал такое решение президента республики еще одним "доказательством того, что Макрон ненавидит Францию"

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил непозволительный поступок в ходе новогоднего обращения к жителям республики, отказавшись от традиции размещать изображение французского флага на видном месте. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Как он посмел! Французский флаг отсутствовал за спиной Макрона в ходе его новогоднего обращения!" - написал политик на своей странице в X (ранее Twitter). Филиппо отметил, что флаг страны оказался "низведен до того", что оказался лишь одним из большого числа флагов других европейских стран, которые развивались за спиной президента во время его выступления. Лидер "Патриотов" посчитал такое решение президента еще одним "доказательством того, что Макрон ненавидит Францию".