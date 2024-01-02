Токаев ответил на вопросы о январских беспорядках

Президент Казахстана также дал ответы о строительстве АЭС

АСТАНА, 2 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью газете "Егемен Казахстан" ("Независимый Казахстан"), в котором ответил на вопросы о внутренней и внешней политике, январских беспорядках 2022 года и строительстве АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государстве Берик Уали.

"Президент даст ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, январских событий 2022 года, семейно-бытового насилия и строительства АЭС", - написал Уали в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В интервью, которое опубликуют 3 января, будут затронуты и другие актуальные темы.