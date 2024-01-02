Финляндия повысила финансовые гарантии для получения визы

Они выросли до €50 в сутки

ХЕЛЬСИНКИ, 2 января. /ТАСС/. Финляндия увеличивает требование о финансовых гарантиях для путешественников, получающих Шенгенскую визу с €30 до €50 в сутки. Об этом сообщает пресс-служба МИД в сообщении для прессы.

С 1 января 2024 года путешественники, прибывающие в Финляндию на короткий срок, должны иметь в наличии средства в размере не менее €50 вместо прежних €30 на каждый день пребывания в стране, уточняет МИД. Это финансовое требование распространяется на поездки продолжительностью не более 90 дней.

Внешнеполитическое ведомство поясняет, что "финансовое требование повышается, поскольку оно отстает от роста стоимости жизни".

Также с 1 января 2024 года Финляндия введет форму подтверждения спонсорства и/или проживания, которая позволит заявителям на визу финансировать свой визит за счет средств приглашающей стороны - жителя Финляндии, уточняет МИД.