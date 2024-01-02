Израильские истребители атаковали военный объект "Хезболлах" в Ливане

Это произошло в районе населенного пункта Ярун, уточнила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по военному объекту в районе населенного пункта Ярун в Ливане, где находились боевики шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по террористической инфраструктуре, где действовали террористы "Хезболлах", в районе Яруна в Ливане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что "было зафиксировано два запуска [снарядов] из Ливана по району Шломи на севере Израиля".