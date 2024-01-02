На северо-востоке Сирии три базы США подверглись ракетным ударам

В частности, речь идет о базе в Эш-Шаддади

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" обстреляли ракетами военную базу США в Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке.

Как сообщил телеканал Al-Mayadeen, по военному объекту, расположенному рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса, был открыт огонь из реактивных систем залпового огня. Сведений о пострадавших и материальном уроне пока не поступало.

Ракетным атакам подверглись также военные базы США в Румейлане и Эль-Маликии на северо-востоке Сирии.

Ранее беспилотный летательный аппарат был запущен шиитскими бойцами в направлении лагеря американских военнослужащих Green Village на территории нефтяного месторождения Эль-Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По информации телеканала, на американском военном объекте раздался сильный взрыв.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале, движение "Исламское сопротивление Ирака" обвинило США в оказании военной поддержки израильским оккупационным силам. "Наши отряды будут продолжать наносить удары по американским военным объектам по всему региону до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия в секторе Газа, которая сопровождается массовыми расправами над палестинским населением анклава", - указывается в тексте.

С 7 октября 2023 года, когда началась военная эскалация на Ближнем Востоке, шиитские бойцы совершили свыше 110 нападений на американские базы в Ираке и Сирии.