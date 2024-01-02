Франция закрыла посольство в Нигере до нового распоряжения

Диппредставительство продолжит работу из Парижа

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Франция закрыла свое посольство в Ниамее до нового распоряжения. Об этом говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

"Посольство Франции в Нигере закрыто до новых указаний, - отмечается в сообщении. - Посольство продолжит работу из Парижа".

В тексте указывается, что дипломаты "будут поддерживать связь с французскими гражданами и неправительственными организациями". "Консульская деятельность будет осуществляться консульствами Франции в регионе", - заключили в МИД.

О решении французских властей закрыть посольство в Ниамее агентство AFP сообщило 21 декабря со ссылкой на источник. Посол Франции в Нигере Сильвен Итте покинул столицу страны 27 сентября.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.