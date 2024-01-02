Литва заявила, что приток в Литву белорусов угрожает появлением пятой колонны

По словам советника президента Литвы Фредерикасf Янсонасf, о существовании такой угрозы регулярно сообщает департамент госбезопасности

ВИЛЬНЮС, 2 января. /ТАСС/. Массовый приток в Литву граждан соседней Белоруссии угрожает появлением пятой колонны. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявил советник президента Литвы Фредерикас Янсонас.

"Из месяца в месяц в Литву из Белоруссии прибывают тысячи и тысячи новых жителей. Потенциально мы создаем для себя серьезную проблему, формируется потенциальная пятая колонна", - сказал он.

По словам советника, о существовании такой угрозы регулярно сообщает департамент госбезопасности. "В течение года в Литву из Белоруссии прибывают от 17 тыс. до 20 тыс. лиц, убеждений которых мы просто не знаем", - утверждал представитель офиса президента

Среди принимаемых Литвой граждан Белоруссии преобладают две категории: представители белорусской оппозиции и гастарбайтеры, приглашаемые литовскими работодателями в рамках отведенных квот.

Департамент госбезопасности опасается увеличения числа принятых Литвой белорусов до формирования крупной диаспоры, которая может существовать в относительно закрытом формате и будет трудно контролируемой.