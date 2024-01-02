СМИ: жителям Одессы рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ

На Украине с февраля 2022 года объявили и неоднократно продлевали всеобщую мобилизацию

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сообщения с призывом вступать в Вооруженные силы Украины начали поступать жителям Одессы и Одесской области. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Издание разместило в Telegram-канале фотокопию обращения, содержащего ссылку на сайт вооруженных сил. "Присоединяйся к ВСУ", - говорится в обращении.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти страны, которые делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, столкнулись с многочисленными трудностями, связанными с привлечением граждан в армию. В конце ноября 2023 года секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко охарактеризовал положение с мобилизацией в стране как провал. По его оценке, проблема мобилизации стоит даже более остро, чем проблема с нехваткой снарядов. Тем не менее в декабре президент Владимир Зеленский заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.

В этих условиях в Раду в декабре был внесен законопроект о мобилизации, который предлагает ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, а также предполагает существенное сокращение числа категорий, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы. После появления в прессе этого законопроекта на погранпунктах на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть страну, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд.