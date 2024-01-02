Украина вышла из соглашения СНГ о Совете командующих пограничными войсками

Власти страны регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Украина вышла из соглашения о создании Совета командующих пограничными войсками стран СНГ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

"Постановляю выйти из решения о создании Совета командующих пограничными войсками, принятого 6 июля 1992 года в городе Москве", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

В документе содержится поручение Министерству иностранных дел Украины направить Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств соответствующее уведомление.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.