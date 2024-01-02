Армия Израиля на севере сектора Газа уничтожила 12 батальонов ХАМАС

Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант отметил, что Израиль "должен выйти победителем", а израильские военные "полны решимости достичь своих целей"

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что на севере сектора Газа израильские военные уничтожили 12 батальонов радикального движения ХАМАС. Соответствующее заявление он сделал во время посещения палестинского анклава, сообщила пресс-служба Минобороны.

"На севере [сектора Газа] мы уничтожили 12 батальонов ХАМАС. Террористов осталось несколько тысяч из 15 тыс. или 18 тыс., которые были в этом районе. Большое количество террористов было ликвидировано, а некоторые бежали на юг [сектора]", - распространила пресс-служба Минобороны Израиля высказывания Галанта, обращенные к израильским военнослужащим в палестинском анклаве.

"В этом месте [на севере сектора Газы], тактически говоря, мы будем действовать посредством огневой мощи, маневров, специальных операций, а при необходимости какое-то время будем удерживать этот район", - продолжил глава МО Израиля, отметив, что "цель состоит в том, чтобы истощить террористов ХАМАС и уничтожить их". "В южной части сектора Газа реальность иная: в районе Хан-Юниса и его окрестностей <…>, основное внимание уделяется тому, что находится в конце туннелей, где скрываются высокопоставленные руководители ХАМАС, на большой глубине", - продолжил он.

Галант отметил, что Израиль "должен выйти победителем", а израильские военные "полны решимости достичь своих целей". "Наш образ действий меняется в зависимости от наших достижений и оценок ситуации", - продолжил глава Минобороны, отметив, что Израиль "не прекращает свою деятельность" в секторе Газа, несмотря на "существующие неправильные представления по этому поводу".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.