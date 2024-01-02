Турки-киприоты заявили, что не согласятся на переговоры без признания равного статуса

По мнению лидера турок-киприотов Эрсина Татара, решение кипрской проблемы внесет "серьезный вклад" в процветание острова и дальнейшее развитие отношений между Турцией и Грецией

НИКОСИЯ, 2 января. /ТАСС/. Власти непризнанной мировым сообществом Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) настаивают на том, что возобновление переговоров с греко-кипрской стороной возможно лишь на основе равного международного статуса. Об этом заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента ТРСК (кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство мира) в послании по случаю наступившего Нового года.

"Администрация греков-киприотов, которая до сих пор занимает враждебную позицию по отношению к Турции и ТРСК, мечтает вернуть нас в период до 1974 года, изгнать Турцию с Кипра <...>, - сказал он. - Я хочу еще раз повторить, что мы не отступим от нашей четкой позиции по кипрской проблеме, и мы не намерены возвращаться за стол переговоров, пока наш равный суверенитет и наш равный международный статус не будут приняты".

Лидер турок-киприотов подчеркнул, что, по его мнению, решение кипрской проблемы внесет "серьезный вклад" в процветание острова и дальнейшее развитие отношений между Турцией и Грецией, а также установит мир и стабильность в регионе. "Мы надеемся, что эта искренняя позиция и наши гуманитарные инициативы найдут отклик в 2024 году", - добавил он.

Татар также пообещал, что турки-киприоты будут прилагать все усилия для того, чтобы "занять свое место в международном сообществе и развивать искренние отношения со странами Организации тюркских государств".

Как ожидается, в ближайшее время будет официально объявлено о назначении посланником генсека ООН по Кипру бывшей главы МИД Колумбии (2010-2018) Марии Анхелы Ольгин Куэльяр. И греки-киприоты, и турки-киприоты по итогам прошедших ранее консультаций согласились с этой кандидатурой. При этом власти ТРСК оговорились, что положительный ответ дан ими при условии, что со стороны Куэльяр не будет попыток искать общую основу для создания федерации.

Миссия посланника ООН

Администрация президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса активно выступала за назначение посланника генсека ООН, считая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова. Руководство турок-киприотов в принципе было не против назначения, но указывало, что этот человек должен подчиняться лично генсеку ООН, а его мандат - ограничиваться шестью месяцами.

Усилия нынешнего руководства Республики Кипр и ее президента направлены на то, чтобы попытаться выйти из тупика и возобновить переговоры под эгидой ООН. Инициативы предполагают более активную вовлеченность ЕС в решение проблемы. Однако лидер турок-киприотов вновь подтвердил, что переговорный процесс может возобновиться только при подтверждении равного суверенитета и равноправного международного статуса ТРСК. Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции.