JPost: канцелярия Нетаньяху запретила министрам упоминать смерть члена руководства ХАМАС

Газета Yedioth Ahronoth в свою очередь пишет, что Израиль официально не берет на себя ответственность за инцидент, в результате которого был убит Салех аль-Арури

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху запретила министрам упоминать в интервью и комментировать смерть в пригороде Бейрута члена руководства палестинского радикального движения ХАМАС Салеха аль-Арури. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Газета Yedioth Ahronoth отмечает, что Израиль официально не берет на себя ответственность за инцидент, в результате которого был убит аль-Арури.

Вместе с тем, Yedioth Ahronoth цитирует комментарий пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного израильского чиновника, который заявил, что "каждый лидер ХАМАС смертен". "Наконец-то качественное убийство", - добавил собеседник Yedioth Ahronoth.