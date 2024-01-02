Постпред Франции заявил, что СБ ООН может провести в январе несколько заседаний по Украине

График работы Совета Безопасности еще уточняется, отметил Николя де Ривьер

ООН, 2 января. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности (СБ) ООН, вероятно, соберутся в январе на несколько встреч, посвященных конфликту на Украине. Об этом заявил постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер на пресс-конференции, посвященной переходу в январе председательства в СБ ООН к этой стране.

"Как председатель Совета Безопасности могу сказать вам, что очень вероятно, что мы проведем встречи по Украине в январе, возможно, уже на следующей неделе. Не удивлюсь, если в январе встреч по Украине будет пара или больше", - сказал он.

Он добавил, что график работы СБ ООН еще уточняется и что проведение заседаний должны будут одобрить члены Совета.