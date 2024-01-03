Токаев заявил, что Казахстан продолжит конструктивную и сбалансированную внешнюю политику

Казахстанский лидер отметил, что в 2024 году в республике пройдут некоторые представительные саммиты и форумы

АСТАНА, 3 января. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены продолжить конструктивную и сбалансированную внешнюю политику с учетом национальных интересов. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью, опубликованном в газете Egemen Qazaqstan.

"Мы продолжим конструктивную и сбалансированную внешнюю политику с учетом национальных интересов государства. В 2024 году в нашей стране пройдет ряд представительных саммитов и форумов. Казахстан будет председательствовать сразу в нескольких авторитетных международных организациях: Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации тюркских государств, Международном фонде спасения Арала, Исламской организации по продовольственной безопасности", - рассказал Токаев.

По его словам, большим событием станет проведение в Казахстане Всемирных игр кочевников. "Они важны как для популяризации национальных видов спорта и здорового образа жизни, так и для расширения культурно-гуманитарных связей между братскими народами - наследниками номадической цивилизации Великой степи", - пояснил президент Казахстана.

Токаев напомнил, что в сентябрьском послании народу Казахстана поставил задачу перейти на новую экономическую модель. "В качестве стратегической цели обозначена задача удвоения ВВП к 2029 году. В скором времени состоится расширенное заседание правительства, на котором мы подведем итоги социально-экономического развития и определим тактику дальнейших действий в этом направлении", - уточнил он.