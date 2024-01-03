Токио намерен передать Киеву технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии

По данным агентства Kyodo, речь идет в первую очередь о технологиях производства и использования биотоплива

ТОКИО, 3 января. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности передачи Украине современных технологий, связанных с производством и использованием возобновляемых источников энергии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что речь идет в первую очередь о технологиях производства и использования биотоплива. По мнению японской стороны, такие технологии в значительной степени помогут процессу восстановления украинской инфраструктуры, поскольку у Украины как у страны с развитым сельским хозяйством есть большие запасы сырья для производства биотоплива по японским технологиям.

Ожидается, что официально о соответствующей инициативе японской стороны будет объявлено на японско-украинской конференции по экономическому развитию и восстановлению Украины, которая должна пройти в Токио 19 февраля.

В конце прошлого года премьер-министр Фумио Кисида подчеркивал, что правительство Японии планирует оказать Украине беспрецедентную помощь в вопросах, связанных с восстановлением инфраструктуры и экономики страны. Глава японского правительства пообещал продемонстрировать конкретные результаты в этом направлении к началу 2024 года, когда будет запущена японско-украинская конференция по экономическому развитию и восстановлению.

Ранее японские СМИ сообщали, что правительство Японии в рамках поддержки восстановления Украины намеревается передать украинской стороне передовые технологии в области телемедицины и умного сельского хозяйства. Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.