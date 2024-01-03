Премьер-министр Молдавии заявил о присоединении к механизму гражданской защиты ЕС

Вместе с Молдавией его членами являются Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория

КИШИНЕВ, 3 января. /ТАСС/. Молдавия официально присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС, созданному для предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил премьер-министр республики Дорин Речан.

"Республика Молдова стала официальным членом механизма гражданской защиты ЕС - инициативы по координации действий в кризисных ситуациях и при стихийных бедствиях", - проинформировал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Соглашение об участии Молдавии в этом механизме в прошлом году подписал и ратифицировал парламент республики. Вместе с Молдавией его членами являются Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.