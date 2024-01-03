Израильские истребители нанесли удары по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

В пресс-службе добавили, что "в последние часы было зафиксировано несколько запусков из Ливана в сторону Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 января. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли ответные удары по объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "в последние часы было зафиксировано несколько запусков [снарядов] из Ливана в сторону Израиля". "В ответ артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по местам, откуда велся огонь", - продолжили военные.

Кроме того, "некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористическому отряду в Ливане", - сообщили также в армейском ведомстве.