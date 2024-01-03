Комитет Палаты представителей США проведет 10 января слушания по импичменту главы МВБ

По данным портала Punchbowl News, комитет нижней палаты Конгресса по внутренней безопасности "официально начнет процедуру импичмента в отношении Майоркаса"

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США проведет 10 января слушания по вопросу об импичменте в отношении главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса в связи с тем, что он якобы не принял достаточных мер для противодействия нелегальной миграции. Об этом сообщил портал Punchbowl News.

По его данным, комитет нижней палаты Конгресса по внутренней безопасности "официально начнет процедуру импичмента в отношении <...> Майоркаса". Как уточняется в публикации, "первые слушания состоятся 10 января", а вторые могут провести позднее в текущем месяце.

Американский конгрессмен Марк Грин (республиканец от штата Теннесси), являющийся председателем указанного комитета, сообщил журналистам, что законодатели в ходе проведенного ранее разбирательства получили сведения, которые указывают на необходимость импичмента Майоркаса. Грин обвинил министра в нецелевом использовании средств налогоплательщиков, а также в намеренном игнорировании мер по контролю на границе между США и Мексикой и по пресечению нелегальной миграции.

В ноябре 2023 года Палата представителей Конгресса США полного состава проголосовала против рассмотрения вопроса об импичменте в отношении Майоркаса. С данной инициативой выступила тогда член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия). Ранее вопрос об импичменте Майоркаса поднял республиканец от штата Техас Пат Фэллон, который также внес на рассмотрение в Конгресс соответствующие статьи. В интервью телеканалу Fox News Фэллон заявил, что действия министра подорвали иммиграционную систему США и поставили под угрозу американскую национальную безопасность. В конце октября спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил о необходимости импичмента в отношении Майоркаса из-за нарушений, касающихся обеспечения безопасности на границе.

Нелегальная миграция и помощь Украине

Республиканцы в Конгрессе увязывают вопросы, касающиеся ужесточения контроля на границе США и Мексики, а также пресечения нелегальной иммиграции, с одобрением выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.