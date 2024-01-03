В НАТО поддержали запрос Киева на чрезвычайное заседание Совета Украина- НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс поддержал запрос Украины на проведение чрезвычайного заседания Совета Украина - НАТО. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Страны НАТО поддержали запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина - НАТО", - приводит слова Кулебы пресс-служба МИД в своем Telegram-канале.

По словам министра, одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. Когда пройдет заседание, Кулеба не уточнил.

В декабре пресс-служба Североатлантического альянса сообщала, что военный комитет НАТО проведет 17-18 января заседание в Брюсселе, в том числе впервые в формате Совета Украина - НАТО. Заседание комитета позволит "обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза". Как ожидается, начальники генштабов рассмотрят процесс реализации решений, принятых на последнем саммите НАТО в Вильнюсе, а также обсудят подготовку к следующему саммиту в Вашингтоне.

Начальники генеральных штабов стран НАТО проводят двухдневные заседания два раза в год.